Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg, politica porta aperta ha dato sicurezza (2)

- "Diversi alleati hanno già ratificato il protocollo di adesione, una volta che tutti gli alleati avranno completato questo processo, la Macedonia settentrionale diventerà il 30mo membro dell'Alleanza. Il tuo paese ha già un posto al tavolo della Nato: il mese scorso ho dato il benvenuto al ministro Sekerinska (della Difesa, Radmila) all'incontro dei ministri della difesa della Nato e il mese prossimo, il ministro degli Esteri Dimitrov (degli Esteri, Nikola) si unirà a noi a Washington per celebrare la fondazione della nostra Alleanza settanta anni fa", ha proseguito. "La politica della porta aperta della Nato è una delle nostre più grandi storie di successo. Accogliere nuovi membri della famiglia della Nato ha reso l'Europa e il Nord America più sicuri. Insieme, siamo a difesa della democrazia, della libertà individuale e dello stato di diritto. La Macedonia del Nord offre già importanti contributi all'Alleanza: fai parte della missione di addestramento della Nato in Afghanistan e stai anche attuando importanti riforme. Incoraggio la Macedonia settentrionale a proseguire sulla via della riforma, cosa importante mentre ti prepari per l'adesione completa", ha concluso Stoltenberg. (segue) (Beb)