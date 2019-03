Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg, politica porta aperta ha dato sicurezza (3)

- Il primo ministro Zaev ha sottolineato che la sua visita di oggi a Bruxelles è stata la prima dalla "firma del protocollo di adesione" ed è "l'occasione" per esprimere la sua "soddisfazione personale. Il nostro paese, nel corso delle generazioni, ha lavorato per raggiungere questo obiettivo storico. Il nostro obiettivo di adesione è una priorità condivisa dalla società. Sappiamo che l'adesione ci aprirà nuove prospettive di sicurezza e siamo pronti ad accettare doveri e responsabilità", ha detto. "Prenderemo misure importanti per rafforzare le capacità delle nostre forze armate. Nel 2018 abbiamo aumentato del 14 per cento il budget in difesa e lo manterremo affinché arriviamo all'obiettivo di una spesa del 2 per cento del Pil in difesa", ha aggiunto. (segue) (Beb)