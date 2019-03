Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg, politica porta aperta ha dato sicurezza (4)

- Zaev ha anche sottolineato che il paese è pronto ad assumersi le sue responsabilità come 30mo membro dell'Alleanza e a contribuire nella regione dei Balcani occidentali per portare pace, sicurezza e democrazia. "Contribuiremo alla stabilità dei Balcani occidentali. Il processo che abbiamo attraversato non è facile, ma è di importanza capitale per il nostro paese. Mostra la nostra maturità. Saremo un alleato affidabile per promuovere valori come lo stato di diritto, la democrazia, la libertà, l'economia di mercato e i diritti umani", ha concluso. (Beb)