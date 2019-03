Sicurezza: assessore De Corato, segnalazioni cittadini fondamentali per ripristino legalità

- "Le segnalazioni dei cittadini a Milano hanno consentito l'arresto di un rumeno sorpreso mentre cercava di rubare una ruspa in un cantiere. I milanesi hanno dimostrato grande senso civico. Principio su cui si basa il 'Controllo di vicinato'". Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, commentando quanto avvenuto lunedì sera in piazza Leonardo da Vinci. "Come confermano i dati - ha aggiunto De Corato - la maggior parte delle volte a commettere i reati sono stranieri, spesso clandestini. In questo caso si tratta di un cittadino rumeno con precedenti, che, appena scoperto, ha aggredito gli agenti di Polizia. In Lombardia sono presenti 1.153.835 stranieri regolari, ai quali si sommano i 112.000 clandestini, 48.900 di questi presenti solo a Milano. Per quanto riguarda gli irregolari provenienti dall'Est Europa, sono in tutta la regione 22.660, 6.690 solo nella Città Metropolitana di Milano"."Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - ha evidenziato l'assessore - nei primi sei mesi del 2018 sono stati commessi a Milano 46.535 furti e 1.253 rapine". "I dati contenuti nella nota statistica dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità (Orim) redatta da Polis Lombardia "sono sempre attuali - ha concluso De Corato - nel 2016 il tasso di delittuosità degli italiani risulta essere 8,2 per mille, mentre quello degli stranieri è5,6 volte superiore, ovvero del 45,8 per mille. Per tornare all'episodio di cronaca citato, si tratta dell'ennesimo caso che conferma questi numeri. Reato commesso da un soggetto con precedenti, che, presumibilmente, presto sarà nuovamente libero di continuare a delinquere". (Com)