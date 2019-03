Tpl Roma: Pedica (Pd), Raggi dica verità su stazione metro Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mesi la stazione della metropolitana Repubblica è chiusa e il motivo ancora è top secret. Raggi continua a fare il pesce in barile ma in compenso annuncia un anno bellissimo per tutti gli utenti dell'Atac. Chissà di quale città parla la sindaca". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "A Raggi ricordo che da mesi ci sono scale mobili, ascensori e montascale che non funzionano - continua Pedica - La sindaca ci potrebbe dire cosa sta facendo per rimediare e se gli impianti della metro sono a norma? Visto che sono mesi che faccio le stesse domande al Campidoglio, il prossimo passo sarà un esposto. Andrò in Procura per portare tutte le prove dei disagi che i romani stanno sopportando". (Com)