Brasile-Messico: da oggi stop a dazi per import ed export di veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi il Brasile e il Messico rimuoveranno i dazi per l'import e l'export di veicoli leggeri. La misura è prevista dall'accordo di complementazione economica "Ace-55", che regola il commercio automobilistico e l'integrazione produttiva tra i due paesi dal 2002. "Il ritorno al commercio automobilistico libero tra il Brasile e il Messico è un passo importante per approfondire il rapporto d'affari tra le due maggiori economie dell'America Latina", hanno fatto sapere in un comunicato i ministeri dell'Economia e degli Esteri del Brasile. (segue) (Mec)