Etiopia-Emirati: delegazione commerciale emiratina attesa ad Addis Abeba questa settimana

- Una delegazione commerciale guidata dal sottosegretario per gli Affari commerciali del ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Ahmed al Saleh, sarà in visita in Etiopia questa settimana. La delegazione, si legge in un comunicato dello stesso dicastero, avrà degli incontri ufficiali con ministri e funzionari del governo etiope e parteciperà al lancio del secondo Forum economico etiope-emiratino e all'inaugurazione del padiglione degli Emirati alla Fiera internazionale di Addis Abeba, in programma dal 21 al 23 marzo. La visita, come riferito da Saleh alla vigilia, punta a sviluppare la cooperazione economica, commerciale e gli investiment tra l'Etiopia e gli Emirati, oltre a creare nuove opportunità di collaborazione tra il settore privato emiratino e quello etiope e ad esplorare nuove opportunità commerciali in tutti i settori. Il volume degli scambi tra l'Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti nel 2017 è ammontato a oltre 618 milioni di dollari.(Res)