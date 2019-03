Brexit: Consiglio Ue ha preparato riunione del summit su articolo 50

- Il Consiglio dell'Unione europea, riunito in un formato Ue a 27, ha preparato oggi la riunione del Consiglio europeo relativa all'articolo 50. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. I leader dell'Ue a 27 discuteranno gli ultimi sviluppi in seguito alla notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50. Durante l'incontro, il capo negoziatore capo della Brexit, Michel Barnier, ha informato i ministri dell'Ue a 27 della situazione in seguito agli sviluppi verificatisi nelle ultime settimane. I ministri hanno scambiato opinioni sullo stato dei lavori e sulla via da seguire. Hanno riconfermato il loro impegno per l'Accordo di ritiro nel miglior modo possibile per garantire una Brexit ordinata. "Il tempo sta finendo. I cittadini e le imprese hanno bisogno di sapere cosa aspettarsi. L'Ue ha fatto tutto il possibile per raggiungere un accordo. Se esiste una soluzione all'attuale situazione di stallo, può essere trovata solo a Londra. Come presidenza, abbiamo investito notevoli sforzi per garantire che l'Ue sia pronta per tutte le eventualità, compreso uno scenario di "non-accordo", ha detto il ministro romeno per gli affari europei, George Ciamba. (Beb)