Scala: Comazzi (FI), querela Sala a Morelli reazione sbagliata, dialettica politica non deve mai sfociare in denunce

- Per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi, “la querela annunciata dal sindaco Sala all’indirizzo del deputato della Lega (e consigliere comunale di Milano) Alessandro Morelli è una reazione che considero sbagliata ed eccessiva”. Così commenta la decisione del primo cittadino di procedere a querela contro il deputato della Lega e capogruppo del Carroccio in Comune per alcuni post ritenuti diffamatori in merito alla vicende della Scala. “Il confronto tra esponenti di partiti differenti può essere anche schietto, soprattutto se si dibatte su temi importanti. Tuttavia - prosegue l’azzurro - ritengo che la dialettica politica non debba mai sfociare in denunce: il luogo deputato a questo tipo di confronti è l’aula di Palazzo Marino, non quella di un tribunale. A mio avviso, la 'schermaglia' tra Morelli e Sala - conclude - non è uscita dai binari di una normale querelle politica: mi auguro che il sindaco di Milano si renda conto dello sbaglio, e desista dai suoi propositi”. (Com)