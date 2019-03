Albania: indice armonizzato inflazione al 2,1 per cento a gennaio (4)

- Durante il 2018 l'inflazione ha registrato alti e bassi. Nel primo semestre del 2018, il suo tasso è stato in costante crescita. La sua media nei primi tre mesi dell'anno è stata dell'1,9 per cento, per salire ancora di 0,3 punti percentuali nel secondo trimestre. Nella seconda metà dell'anno invece, si è verificata una tendenza al ribasso. Nel terzo trimestre il tasso d'inflazione ha registrato un calo lieve calo, di dello 0,01 per cento in ogni mese, attestandosi quindi ad una media del 2 per cento. La stessa tendenza al ribasso si è verificata poi anche negli ultimi mesi del 2018. Infatti la media del quarto trimestre, secondo i dati della Banca centrale del paese, e' stata dell'1,8 per cento. (Alt)