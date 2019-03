Municipio Roma V: Battaglia (Pd), chiusura spazio baby 'L'alveare' è schiaffo a famiglie

- Erica Battaglia della direzione regionale del Pd, commenta in una nota la chiusura dello spazio baby 'L'alveare': "Il M5s preferisce spazi vuoti e destinati all'abbandono piuttosto che rimboccarsi le maniche, fare un bando e permettere quindi al co-working con spazio baby "L'alveare" di proseguire il suo percorso di servizio innovativo a servizio delle donne e delle famiglie del territorio. La richiesta di restituzione dei locali da parte del Municipio V, giustificata dalla scadenza di una concessione nel 2015 poi prorogata 'in attesa di un bando', restituisce il senso del nulla di questi 30 mesi a 5 stelle: tempo buttato a non fare nulla di utile per il territorio", ha affermato Battaglia. "La chiusura de 'L'Alveare' è uno schiaffo alle famiglie del Municipio V e rende evidente la mancanza di soluzioni politiche e amministrative che il M5s non è in grado di dare. Il valore sociale e l'innovazione che questo progetto ha dato al comparto dei servizi per le famiglie scomparirà dal primo aprile per l'ottuso legalismo che ormai anima il M5s: una cecità che Roma paga in termini di servizi che non ci sono più, luoghi che diventeranno abbandonati, periferie illuse e la solitudine immensa di tante donne che in questi spazi dopo la nascita dei figli hanno potuto trovare uno spazio dove ricominciare a lavorare", ha concluso la Dem. (Com)