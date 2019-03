Roma: Bambino Gesù spegne 150 candeline, Istituzioni partecipano a festa 'ospedale dei bimbi' (3)

- Alla cerimonia inaugurale per i 150 anni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è intervenuto anche il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. "L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù - ha detto Parolin - nasce da un'intuizione ispirata, trova concretezza in un progetto, cresce con il protagonismo dei singoli e con il sostegno della comunità e si distingue nella sua storia per essere solidale con chi soffre, oltre che essere efficace nel soccorso prestato". Parolin ha ricordato che quando sorse il nosocomio "non esistevano ospedali specificatamente dedicati alle cure dei bambini. Esso - ha sottolineato - è espressione di quella fantasia della carità che Papa San Giovanni Paolo II richiamava nell'esortazione apostolica Novo millennio ineunte, pubblicata altermine del Grande Giubileo del 2000. La carità è inventiva, la carità è creativa". Quindi la 'fantasia della carità' richiamata dal Papa "deve dispiegarsi non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre. Così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma comefraterna condivisione". Infine, Parolin ha osservato che "la cura passa necessariamente per laricerca, che richiede sempre investimenti importanti instrutture, tecnologie e risorse umane. È essenziale - ha concluso - investire in percorsi di innovazione scientifica per rispondere alle sfide del futuro". Infatti, la crescita delle strutture del Bambino Gesù "insegue" lo sviluppo in campo clinico e scientifico di quello che è oggi uno dei poli pediatrici più importanti d'Europa, punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall'estero. Nel 1985 l'ospedale viene accreditato dal ministero della Salute come Istituto di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (Irccs). Mentre, nel 2015 ottiene il riconoscimento di "Academic Medical Center" dal principale ente di accreditamento a livello internazionale in ambito sanitario, la Joint Commission International, per l'articolata attività di formazione medica e clinica. A quanto reso noto, l'assistenza sanitaria del Bambino Gesù, articolata sui 4 poli di ricovero e cura, conta attualmente un totale di 607 posti letto. Ogni anno ci sono oltre 28.000 ricoveri, 29.000 procedure chirurgiche e interventistiche, 84.000 accessi al pronto soccorso, oltre 1.900.000 prestazioni ambulatoriali: una delle casistiche pediatriche più significative a livello europeo. (xcol2)