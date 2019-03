Nepal: l’Alleanza per i madhesi indipendenti diventa il Janamat Party

- Il consiglio nazionale dell’Alleanza per i madhesi indipendenti (Aim), riunitosi ieri a Lahan, in Nepal, ha deciso che l’Alleanza cambierà nome e diventerà un nuovo partito: il Janamat Party, che sarà registrato a breve presso la Commissione elettorale. È stato formato, inoltre, un gruppo di lavoro di 35 membri, guidato dal leader Chandra Kant Raut, per gestire la transizione. L’annuncio è stato dato con un comunicato emesso al termine della riunione a firma di Abdul Khan, membro del comitato. Il consiglio era stato convocato affinché si esprimesse sull’accordo col governo firmato due settimane fa da Raut, che ha rinunciato alla battaglia secessionista. L’accordo è stato approvato come un passo “storico” per la causa dei madhesi; il consiglio ha chiesto anche l’archiviazione dei casi penali riguardanti gli esponenti dell’Alleanza e la liberazione di quelli detenuti. (segue) (Inn)