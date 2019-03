Nepal: l’Alleanza per i madhesi indipendenti diventa il Janamat Party (2)

- L’accordo in undici punti sottoscritto in rappresentanza del governo dal ministro dell’Interno, Ram Bahadur Thapa, in una cerimonia pubblica che si è svolta a Katmandu, ha suscitato dubbi e richieste di chiarimenti all’esecutivo, anche da parte di deputati della maggioranza. In particolare, è stato chiesto di chiarire se sia ipotizzabile un referendum sulla questione dei madhesi, dato che in uno dei punti si usa l’espressione “opinione popolare”, interpretata in modi diversi dalle parti politiche. Sia Thapa che il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, hanno escluso l’ipotesi assicurando che non è in discussione alcuna consultazione referendaria su materie riguardanti l’integrità nazionale. (segue) (Inn)