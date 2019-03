Nepal: l’Alleanza per i madhesi indipendenti diventa il Janamat Party (3)

- Raut è un ingegnere informatico; ha studiato alla Tribhuvan University di Katmandu e poi nelle università di Tokyo (Giappone) e Cambridge (Regno Unito) e lavorato negli Stati Uniti per la compagnia di elettronica per la difesa Raytheon. Ha iniziato la sua attività politica nel 2006 ed è stato arrestato e rilasciato più volte. L’ultimo arresto, in seguito a un’inchiesta per l’attività a sostegno del secessionismo, risale a dicembre, ma la settimana scorsa la Corte suprema ha disposto il rilascio, ordinando comunque di proseguire le indagini; i negoziati con l’ufficio del premier si sono svolti nel periodo della detenzione. L’Alleanza per i madhesi indipendenti è nata nel 2011; il suo manifesto la descrive come una coalizione di persone discriminate dalla maggioranza pahari e indica come obiettivo l’indipendenza attraverso mezzi pacifici e non violenti e con un sistema democratico. (segue) (Inn)