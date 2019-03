Arabia Saudita: Dhahran, Codice Atlantico di Leonardo sbarca per la prima volta nel Golfo

- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci sarà esposto per la prima volta al di fuori dell’Italia presso il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) di Dhahran, in Arabia Saudita. La mostra, dal titolo “Esposizione di Leonardo da Vince. Il Codice Atlantico attraverso il tempo e lo spazio”, è stata inaugurata lo scorso 17 marzo e rientra nel festival culturale Sharqiah Season. L’organizzazione dell’esibizione ha visto la partecipazione dell’ambasciata d’Italia in Arabia Saudita, di Nsprd art, della Biblioteca Ambrosiana, del ministero italiano per i Beni e le attività culturali e della compagnia petrolifera saudita Aramco. "In Arabia Saudita, per la prima volta, abbiamo la possibilità di vedere le opere di Leonardo da Vinci, per mostrare come possiamo collegare un artista del Rinascimento con un artista (contemporaneo)", ha detto il curatore della mostra Marcello Smarrelli parlando all’emittente satellitare “al Arabiya”. Dedicata al tema dell’energia, la mostra presenta 1.400 anni di opere d'arte che iniziano con pezzi dall'età dell'oro arabo a diverse opere d'arte di Leonardo e si concludono con un'esposizione di opere contemporanee. Secondo il capo della comunicazione dell’Ithra, Ashraf Fagih, la mostra intende sottolineare "l'importante ruolo svolto dalla civiltà araba nel collegare la civiltà greca antica con quella europea durante il periodo rinascimentale". La mostra sarà aperta fino alla fine del mese di marzo.(Res)