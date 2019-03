Terrorismo: Cgil ricordare Biagi per affermare centralità diritti lavoratori e regole democrazia

- La Cgil nazionale in una nota ricorda Marco Biagi. "Il futuro del nostro paese ha bisogno di rafforzare ed estendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e le regole della democrazia. Anche per questo a diciassette anni dalla sua scomparsa è importante ricordare il giuslavorista Marco Biagi, ucciso a Bologna la sera del 19 marzo 2002 dalle nuove Brigate rosse. Un uomo che non si è mai sottratto al confronto e al dialogo, anche con chi la pensava diversamente da lui. Come Cgil continueremo - prosegue il sindacato di Corso d'Italia - ad essere il nemico più acerrimo di ogni forma di illegalità, di violenza e di terrorismo, senza se e senza ma, poiché siamo convinti che la violenza delegittimi le ragioni delle proteste civili e democratiche, come quella per i diritti dei lavoratori".(Com)