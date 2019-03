Nord Macedonia: commissario Ue Hahn, da paese in crisi a "faro di stabilità" nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha saputo superare uno stato di profonda crisi politica fino a diventare "un faro di speranza e stabilità" nei Balcani. Lo ha detto oggi il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, nella dichiarazioni alla stampa a margine del Consiglio di associazione e stabilizzazione oggi a Bruxelles, alla presenza del primo ministro macedone Zoran Zaev e dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini. "Avete dimostrato che con la leadership, il coraggio e la determinazione, gli ostacoli del passato possono essere superati per l'amore di un futuro luminoso", ha detto Hahn tornando a ribadire la portata storica dell'accordo sul nome siglato dai governi di Skopje e Atene a Prespa. "Sono anche impressionato dalla determinazione e dall'energia che avete dimostrato per l'avanzamento nelle riforme verso l'Ue", ha dichiarato Hahn invitando Skopje a continuare su tale strade riformista in particolare "nel settore giudiziario, della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e nella pubblica amministrazione".(Mas)