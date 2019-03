Congo-Kinshasa: Onu, Pechino invita comunità internazionale a collaborare per stabilizzazione paese

- La comunità internazionale deve con urgenza la Repubblica democratica del Congo (Rdc) nel suo processo di stabilizzazione. È l'invito che ha rivolto l'incaricato d'affari cinese in missione permanente alle Nazioni Unite, Wu Haitao, intervenendo in Assemblea generale. "L'obiettivo attuale dovrebbe essere quello di aiutare la Rdc a rafforzare le sue condizioni di sicurezza, sostenendo gli sforzi del suo governo per mantenere la pace e la stabilità", ha detto Haitao, invitando i membri della comunità internazionale a "rispettare pienamente la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale" del Congo, oltre che la "titolarità e la leadership del suo governo nella gestione degli affari interni". Per l'emissario di Pechino, in questo senso è importante che i paesi membri della comunità internazionale "migliorino la comunicazione con le autorità congolesi" al fine di poter aiutare il paese "a risolvere i suoi problemi in ambito umanitario, di sicurezza, di sviluppo e in altre aree". Nel suo intervento, l'ambasciatore ha poi esortato i paesi membri a sostenere dinamiche di collaborazione anche a livello regionale e sub-regionale, ed a contribuire al miglioramento dell'interazione fra le diverse parti del governo congolese. Fra i punti toccati da Haitao, l'attenzione è infine andata agli sforzi di pacificazione in corso nel paese con i gruppi ribelli: "i partner internazionali dovrebbero contribuire agli sforzi della Rdc per garantire che i gruppi armati nel paese abbandonino la soluzione militare e risolvano i problemi attraverso il dialogo e la consultazione", ha detto. (Res)