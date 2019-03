Taiwan: Starlux Airlines ordina 17 Airbus A350 XWB per voli di lungo raggio

- Starlux Airlines, vettore di Taiwan, ha siglato con Airbus un ordine fermo per 17 aeromobili widebody, che comprende 12 A350-1000 e cinque A350-900. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il nuovo vettore prevede di utilizzare questi aeromobili sulle principali rotte di lungo raggio che collegano Taipei all'Europa e al Nord America, nonché su una serie di altre destinazioni selezionate nella Regione Asia-Pacifico. "Siamo molto contenti di firmare il contratto di acquisto ufficiale per i widebody di Airbus. La capacità di percorrenza extra-lunga, i costi operativi significativamente inferiori e gli elevati livelli di comfort per i passeggeri, propri dell'A350 XWB, sono stati fondamentali nella nostra decisione", ha dichiarato K.W. Chang, fondatore e presidente di Starlux. "Starlux è impegnata nel diventare una delle migliori compagnie aeree al mondo. Siamo fiduciosi che grazie all'A350 XWB potremo dispiegare le nostre ali verso ulteriori destinazioni, portando, nel prossimo futuro, i nostri migliori servizi a un numero crescente di persone in tutto il mondo". (segue) (Com)