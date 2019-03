Taiwan: Starlux Airlines ordina 17 Airbus A350 XWB per voli di lungo raggio (2)

- "K.W. e Starlux dimostrano che quando si parte da zero non si scende a compromessi. Ogni Starlux A350-1000 è 45 tonnellate più leggero rispetto al suo corrispettivo, consentendo un notevole risparmio. Inoltre, per quanto riguarda l'autonomia, è di 1.000 miglia maggiore rispetto al proprio competitor, il che consentirà a Starlux di servire senza scalo le destinazioni della Costa Orientale degli Stati Uniti. Provate a immaginare quali opportunità consenta in termini di crescita di mercato e di entrate!", ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. "Sia l'A350-1000 che l'A350-900 offrono una reale capacità di lungo raggio, maggiori livelli di comfort per i passeggeri, e tutti i vantaggi economici dati dalla communalità della flotta. Siamo grati a Starlux per la loro scelta strategica e saremo al loro fianco nel sostenerne le legittime ambizioni", ha concluso. (segue) (Com)