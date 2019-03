Taiwan: Starlux Airlines ordina 17 Airbus A350 XWB per voli di lungo raggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'A350 XWB è la Famiglia di aeromobili più moderna ed eco-efficiente al mondo. Leader nel mercato widebody per il lungo raggio di grande capacità (da 300 a oltre 400 posti), l'A350 XWB offre una flessibilità operativa e un'efficienza ineguagliabili per tutti i segmenti di mercato, fino al raggio ultra-lungo (9.700 miglia nautiche). Questo aeromobile è dotato del più moderno design aerodinamico, con fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante. Insieme, queste tecnologie si traducono in livelli di efficienza operativa senza pari, con una riduzione delle emissioni e del consumo di carburante pari al 25 per cento. La cabina "Airspace by Airbus" è la più silenziosa rispetto a qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre a passeggeri ed equipaggi i più moderni prodotti di volo, così da garantire la più confortevole esperienza di viaggio. A fine febbraio 2019, la Famiglia A350 XWB aveva ricevuto 852 ordini fermi da parte di 48 clienti nel mondo, rendendolo uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre. (Com)