Roma: Bambino Gesù spegne 150 candeline, Istituzioni partecipano a festa 'ospedale dei bimbi' (4)

- L'orizzonte di intervento dell'ospedale supera il territorio di Roma e del Lazio: il 29 per cento di pazienti ricoverati proviene da altre regioni, mentre il 15 per cento è di nazionalità straniera. L'ospedale è anche presente a livello internazionale con interventi di assistenza e cooperazione. In Cambogia, Repubblica Centrafricana, Giordania, Siria, India, Tanzania, Georgia, Russia, Cina ed Etiopia sono attivi progetti di collaborazione con strutture ospedaliere e universitarie che prevedono attività di formazione e assistenza clinico-chirurgica. L'impegno per le "periferie" del mondo non dimentica la città di Roma, dove l'ospedale della Santa Sede è presente con una Unità sanitaria mobile nelle parrocchie e nei quartieri più disagiati. Il Bambino Gesù è l'unica struttura ospedaliera europea in grado di rispondere a tutte le esigenze trapiantologiche in età pediatrica: cuore, midollo, cornea, compresa l'attività di trapianto da vivente che riguarda fegato e rene (321 trapianti complessivi solo nell'ultimo anno). Inoltre, l'ospedale è sede per l'Italia di Orphanet, il più grande database mondiale per le malattie rare a cui aderiscono 39 Stati. Il Centro per le malattie rare del Bambino Gesù vede ogni anno più di 13 mila pazienti. Le piattaforme genomiche e le competenze bioinformatiche sviluppate presso i laboratori di san Paolo hanno permesso negli ultimi anni di fornire risposte diagnostiche in oltre il 50 per cento dei malati rari o ultra-rari affetti da malattie rare orfane di diagnosi, grazie anche all'utilizzo di piattaforme per l'analisi genomica di ultima generazione. Oltre 700 persone sono impegnate nella ricerca scientifica. Nel 2018 il Bambino Gesù ha superato i 2.700 IF (Impact Factor) e ha prodotto 650 pubblicazioni internazionali condivise con oltre 8500 collaboratori e coautori di diversi Paesi del mondo. Oltre i due terzi della ricerca del Bambino Gesù vengono svolti con i finanziamenti ottenuti dai ricercatori grazie all'alta qualità dei lavori presentati. Nel corso della cerimonia di oggi è stato proiettato un trailer del documentario "Una storia di bambini" realizzato da Tv2000 per i 150 anni di storia dell'ospedale, intrecciando le memorie storiche alla realtà odierna dell'ospedale e alla vita di personale e pazienti. (xcol2)