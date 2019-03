Genzano: Comune, bilancio positivo per 19esima Giornata prevenzione sanitaria gratuita

- "Bilancio positivo per 19esima Giornata della prevenzione sanitaria gratuita, l'evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana-Comitato dei Comuni dell’Appia e dall’azienda sanitaria locale Rm6 in collaborazione con l’associazione Andos onlus e il patrocinio del Comune di Genzano di Roma, svoltosi domenica 17 marzo in piazza Frasconi". Così in una nota del Comune di Genzano. "In questa occasione - si legge - è stato possibile effettuare alcuni screening specifici, grazie all’impegno e alla disponibilità dei 30 volontari della Croce Rossa. Ecco nel dettaglio i numeri della giornata: 137 richiedenti la misurazione di Pa, Fc, Afib (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, fibrillazione atriale), 117 per la glicemia e 109 per il colesterolo. Durante la giornata sono state effettuate: 30 visite angiologiche, 40 visite cardiologiche, 41 elettrocardiogrammi, 40 esami audiometrici e 20 visite nutrizionali. Quanto agli screening effettuati dal personale della Asl, si tratta di: 77 screening alla mammella, 62 screening al colon retto consegnati e 143 ritirati. Sono state poi fornite informazioni e prenotati appuntamenti per 29 screening alla cervice. Un grande risultato reso possibile grazie ai sanitari che hanno dato la propria disponibilità per offrire tale servizio alla cittadinanza". (Com)