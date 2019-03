Ungheria: fonti stampa, Weber contrario a voto su esclusione Fidesz dal Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, sarebbe favorevole ad evitare la procedura di voto su una eventuale esclusione di Fidesz al summit della formazione europea previsto domani. Il segretario dell'Unione cristiano democratica tedesca (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer e il segretario del Ppe Joseph Daul insistono invece sul voto. Lo riferisce il sito del quotidiano ungherese "Nepszava", secondo il quale un certo numero di membri del Partito popolare europeo ha affermato che le scuse del primo ministro Viktor Orban, presentate la scorsa settimana, non sono sufficienti a mantenere Fidesz nel raggruppamento. Diversi partiti sono in attesa della decisione dei democratici cristiani di sostenere le sanzioni contro Orban. Secondo Nepszava, nei circoli della Cdu ci sono sempre più critiche nei confronti della politica di Fidesz contro l'Unione. Il Partito slovacco della comunità ungherese (Smk), membro del Ppe e presente alla riunione di mercoledì, ha comunicato inoltre all'agenzia slovacca "Tasr" che non sosterrà alcuna proposta di escludere Fidesz dal Ppe o di sospendere la sua adesione. Lo Smk ha sottolineato la necessità di preservare l'unità e la forza del Partito popolare europeo, soprattutto prima delle elezioni di maggio. (Res)