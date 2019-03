Brasile-Usa: Bolsonaro difende muro di Trump, "maggioranza migranti non ha buone intenzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha detto di apprezzare l'idea del suo omologo statunitense di costruire un muro alla frontiera col Messico, anche perché la maggior parte dei migranti "non ha buone intenzioni". "Abbiamo apprezzato la proposta di Trump sul muro", ha detto Bolsonaro nel corso di un'intervista alla stazione televisiva statunitense "Fox News", al termine della prima giornata di vista ufficiale negli Stati Uniti. In difesa dell'idea del presidente Trump, Bolsonaro ha detto che chiederebbe a quanti si oppongono alla costruzione del muro se anche loro "toglierebbero le porte alle proprie case", sottolineando che il paese debba difendersi dal momento che "la maggior parte degli immigrati non ha buone intenzioni". A febbraio, il figlio più giovane del presidente, deputato e presidente della commissione Esteri della Camera, Eduardo Bolsonaro, aveva dichiarato in un evento a Miami che era favorevole all'idea del Muro. Lo scorso sabato, 16 marzo, Eduardo Bolsonaro, che fa parte della delegazione brasiliana in visita negli Stati Uniti, aveva affermato che i brasiliani che vivono illegalmente all'estero sono "una vergogna" per il paese. (segue) (Was)