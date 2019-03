Brasile-Usa: Bolsonaro difende muro di Trump, "maggioranza migranti non ha buone intenzioni" (2)

- La visita di Bolsonaro negli Stati Uniti, iniziata nel pomeriggio di domenica, si conclude dopo il bilaterale con Trump atteso per il pomeriggio alla Casa Bianca. Le delegazioni muoveranno verso la Roosevelt Hall, dove il presidente brasiliano firmerà il libro degli ospiti. Poi, i presidenti si riuniranno presso la Sala Ovale dove avranno un incontro privato. Successivamente ci sarà un incontro tra le due squadre di governo, seguito da un pranzo di lavoro. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla Casa Bianca i colloqui tra Bolsonaro e Trump serviranno a verificare "opportunità di cooperazione nel settore militare", le strategie per "costruire un continente "più prospero, sicuro e democratico", la necessità di "ripristinare la democrazia in Venezuela" e far arrivare aiuti umanitari a Caracas, politiche commerciali per "favorire la crescita economica" e la "lotta alla criminalità internazionale". (segue) (Was)