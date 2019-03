Brasile-Usa: Bolsonaro difende muro di Trump, "maggioranza migranti non ha buone intenzioni" (4)

- Nella giornata di ieri Bolsonaro si era recato in visita alla sede della Cia (Central intelligence agency), appuntamento non previsto nell'agenda ufficiale della giornata. Un incontro, riferiva la presidenza, che riflette "l'importanza che Bolsonaro dà alla lotta contro la criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, così come alla necessità di rafforzare azioni nell'area dell'intelligence". Alla visita, i cui contenuti precisi non sono stati rivelati, ha partecipato Sergio Moro, ministro della Giustizia, nonché magistrato protagonista delle inchieste note col nome di "Lava Jato". Lo stesso Moro aveva fatto sapere che tra gli obiettivi della missione c'era quello di stringere accordi di cooperazione in tema di sicurezza e in particolare creare le basi per un più facile scambio di informazioni tra il Federal Buraeu of Investigation (Fbi) e la Polizia federale brasiliana. (segue) (Was)