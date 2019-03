Cina: ciclone Idai, governo esprime solidarietà a Mozambico, Malawi e Zimbabwe

- La Cina esprime la sua solidarietà a Mozambico, Malawi e Zimbabwe e le condoglianze alle famiglie delle vittime. Lo detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in risposta ad una domanda in merito al ciclone Idai che ha colpito i tre paesi africani causando oltre mille vittime. "Il Mozambico, il Malawi e lo Zimbabwe sono tutti paesi amici della Cina. Il governo cinese sosterrà e assisterà nei loro sforzi di soccorso in caso di calamità, in conformità con l'impatto del disastro e le esigenze dei tre governi, come le sue capacità consentono", ha affermato Geng. (Cip)