Mafie: Cioffredi, il 21 marzo a Formia XXIV Giornata della memoria e dell'impegno

- "La Regione Lazio sostiene, aderisce e partecipa alla manifestazione regionale promossa da Libera in occasione della 'XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia', che verrà celebrata a Formia in contemporanea con le manifestazioni che si svolgeranno a Padova e in tutto il resto del Paese. Studenti, cittadini, associazioni e movimenti provenienti da molte città del Lazio si ritroveranno il 21 marzo a Formia a partire dalle 8.30 in piazzale Caposele, da dove alle 9.30 partirà il corteo che attraverserà il centro della città, fino ad arrivare a piazza del Mercato. Qui alle 10.30 verranno letti i quasi mille nomi delle vittime innocenti colpite dalle mafie fino ad oggi". Così in una nota della Regione Lazio. "La manifestazione di Formia - afferma il presidente dell'osservatorio sulla Sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi - è importante perché sappiamo ormai che la nostra regione già da tempo, è stata scelta dalle organizzazioni criminali per costituirvi articolazioni logistiche per il riciclaggio di capitali illecitamente accumulati e per l'investimento in attività imprenditoriali: attività che integrano i tradizionali affari illeciti delle mafie. Proprio Formia e il sud pontino – prosegue Cioffredi - rappresentano una delle aree in cui la presenza dei clan mafiosi si manifesta in maniera robusta. In particolare Camorra, 'ndrangheta e clan autoctoni sono presenti e investono i proventi illeciti nelle più diversificate attività economiche. Oltre al traffico di stupefacenti le mafie sono interessati alla gestione di esercizi commerciali e immobiliari, di sale giochi e appalti pubblici, di smaltimento di rifiuti e edilizia. Di fronte alla consapevolezza della presenza del fenomeno mafioso nei nostri territori, occorre una battaglia culturale e politica, che affianchi quella repressiva e giudiziaria. Siamo grati alle forze di Polizia e alla Prefettura di Latina, alla Procura di Latina e Cassino e alla Dda di Roma che hanno raggiunto nel sud pontino risultati straordinari nel contrasto alle mafie, ma questa azione non basta se non è accompagnata da una rivoluzione della legalità che veda protagonisti gli studenti, le forze sociali e le istituzioni locali". "La manifestazione di Formia - si legge ancora nella nota - si pone anche l'obiettivo di far uscire dal cono d'ombra una realtà complessa spesso sottaciuta e dimenticata dai grandi organi di informazione". "La mia presenza alla manifestazione – conclude il presidente Cioffredi - rappresenta un segnale di sostegno e vicinanza della Giunta Zingaretti agli investigatori e a tutta quella realtà ricca di positività rappresentata da tantissimi sindaci, giornalisti, imprenditori, scuole,parroci, associazioni e forze sociali che nel loro lavoro quotidiano con responsabilità e onestà rifiutano i modelli delle organizzazioni criminali nella provincia di Latina". (Com)