Serbia-Bosnia: presidente Vucic riceve omologo Dodik, focus su progetti infrastrutturali

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. Secondo quanto riporta la stampa serba, fra i temi affrontati vi è stato il progetto di autostrada Belgrado-Bijelina, località situata nella Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Al centro sono stati anche gli aiuti che la Serbia è pronta a dare in diversi settori attraverso sovvenzioni. "Abbiamo concordato che la Serbia nel corso di quest'anno sosterrà ulteriormente l'agricoltura nella Repubblica Srpska attraverso sovvenzioni, e che in ogni comune dell'entità erogherà degli aiuti per progetti relativi alla costruzione di ospedali, ospizi, asili", ha detto Vucic precisando che tali progetti vedono un investimento complessivo da parte di Belgrado del valore di 8,405 milioni di euro. (Seb)