Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (2)

- Il Consiglio ha preso atto dell'obiettivo primario del paese di aprire i negoziati di adesione e ha riconosciuto il forte impegno del governo a tal fine. Ha accolto favorevolmente il fatto che il Consiglio europeo abbia definito la via verso l'apertura dei negoziati di adesione nel giugno 2019 sulla base di progressi costanti e risultati tangibili, mantenendo e approfondendo l'attuale impulso di riforma. Il Consiglio ha anche preso atto dell'intenzione della Commissione e del governo di avviare i lavori preparatori necessari. Per quanto riguarda le relazioni di buon vicinato, il Consiglio ha accolto e sostenuto l'accordo tra Atene e Skopje sulla risoluzione della questione del nome e l'istituzione di un partenariato strategico. Secondo il Consiglio, questo è un passo storico, che costituisce un esempio per la regione dei Balcani occidentali e oltre. (segue) (Beb)