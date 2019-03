Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (3)

- Questo accordo, insieme al Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la Bulgaria e la Repubblica del Nord della Macedonia, costituisce un forte esempio per gli altri nella regione e oltre, al fine di rafforzare le relazioni di buon vicinato. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di proseguire l'attuazione di questi accordi in buona fede e ha preso atto dell'impegno dei governi a tal fine. Si sono esaminati i principali sviluppi del periodo precedente relativi all'adempimento dei criteri politici, nonché lo stato dei lavori relativi ai criteri economici e alla cooperazione finanziaria. Per quanto riguarda i criteri politici, il Consiglio ha accolto con favore le misure significative adottate dal governo per far avanzare le riforme connesse all'Ue, in modo trasparente e inclusivo, nonché i cambiamenti positivi nell'atmosfera generale del paese. (segue) (Beb)