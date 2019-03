Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (4)

- Riconoscendo i risultati raggiunti finora, il Consiglio ha incoraggiato la Repubblica del Nord della Macedonia a proseguire nei suoi sforzi nei prossimi mesi per dare seguito alle misure legislative e rafforzare l'attuazione delle riforme, in particolare nelle aree indicate dal Consiglio nel giugno 2018 come la magistratura, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e la riforma dei servizi di intelligence e della pubblica amministrazione. Il Consiglio ha incoraggiato il governo, i partiti di opposizione, la società civile e altre parti interessate a continuare a cooperare l'un l'altro. Il Consiglio esorta tutte le parti parlamentari a mettere da parte le loro divisioni e ad adoperarsi congiuntamente per dare attuazione all'agenda delle riforme e all'obiettivo strategico comune dell'integrazione dell'Ue, a beneficio di tutti i cittadini. (segue) (Beb)