Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo stato di diritto, il Consiglio ha riconosciuto che sono state adottate modifiche legislative per affrontare le "Priorità di riforma urgente", le raccomandazioni della Commissione di Venezia e quelle del gruppo di esperti su questioni sistemiche sullo stato di diritto, che mirava ad avere un impatto positivo sull'indipendenza della magistratura. Il Consiglio ha accolto con favore i costanti progressi compiuti nelle indagini condotte dall'ufficio dei pubblici ministeri per stabilire la responsabilità giuridica per le intercettazioni telefoniche. Ha sottolineato l'importanza di una soluzione sostenibile per il futuro status della Procura speciale, che è in linea con la strategia di riforma giudiziaria. Il Consiglio ha elogiato i progressi compiuti nel modificare il quadro giuridico per la prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse e ha accolto con favore le misure immediate adottate per attuare la nuova legge e che la nuova Commissione statale per la prevenzione della corruzione è stata nominata efficacemente in modo inclusivo e trasparente. Ha incoraggiato la Repubblica del Nord della Macedonia a intensificare ulteriormente le indagini proattive, i procedimenti giudiziari e le condanne definitive nei casi di corruzione e crimine organizzato, anche ad alto livello. (segue) (Beb)