Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consilgio ha accolto con favore l'attuazione della riforma dell'intercettazione delle comunicazioni con l'istituzione effettiva dell'Agenzia tecnica operativa e l'inizio dei lavori sulla riforma dei servizi di intelligence. Ha incoraggiato il governo a intensificare ulteriormente queste riforme in cooperazione con la Nato e i partner strategici. In merito alla riforma della pubblica amministrazione, il Consiglio ha preso atto dell'attuazione in corso della strategia di riforma della pubblica amministrazione e del programma di riforma della gestione delle finanze pubbliche. Ha riconosciuto che sono stati fatti sforzi concreti per aumentare la trasparenza e la responsabilità e migliorare le consultazioni nel processo decisionale. Il Consiglio ha ribadito che qualsiasi assunzione, nomina o licenziamento deve rispettare i principi di un'amministrazione pubblica depoliticizzata e basata sul merito, di trasparenza ed equa rappresentanza, in linea con lo spirito e la lettera della legislazione pertinente per le posizioni di servizio pubblico. (segue) (Beb)