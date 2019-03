Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (7)

- Per quanto riguarda le relazioni tra le comunità, il Consiglio ha valutato che la situazione continua ad essere calma nel complesso, pur ricordando che ciò richiede un impegno continuo. Il governo ha sottolineato il concetto di "una società per tutti" e le misure adottate per creare maggiore fiducia tra le comunità. Il Consiglio ha ribadito che l'accordo quadro di Ohrid (Ofa) continua ad essere un elemento essenziale per la democrazia e la stabilità nel paese, come parte del suo ordine costituzionale. Il Consiglio ha accolto favorevolmente la partecipazione attiva e l'approccio costruttivo del paese alle iniziative di cooperazione regionale. Il Consiglio ha elogiato la Repubblica del Nord della Macedonia per i suoi sforzi continui e la sua cooperazione costruttiva nell'affrontare la questione della migrazione irregolare e ha incoraggiato il paese a sostenere il suo impegno in questo settore. (segue) (Beb)