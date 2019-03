Ue-Nord Macedonia: Accordo associazione e stabilizzazione è "centro" delle relazioni (9)

- Il Consiglio di sicurezza ha inoltre rilevato il buon livello di preparazione nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante e ha invitato paese per affrontare le restanti sfide chiave. Il Consiglio di amministrazione straordinaria ha sottolineato l'importanza delle autorità nazionali per l'attuazione costante delle raccomandazioni della Corte dei conti europea. In particolare, le autorità nazionali dovrebbero intensificare gli sforzi per diffondere le migliori pratiche nell'attuazione dell'assistenza preadesione dell'Ue in tutta la pubblica amministrazione. Ha anche preso atto dell'importanza di una sana gestione finanziaria e della necessità di rispettare pienamente i criteri di approccio settoriale. Anche il recente passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e associazione è stato accolto favorevolmente. (Beb)