Cina-Australia: ministero Esteri, monitoraggio dogane cinesi per tutela sicurezza carboni importati

- L'amministrazione generale delle dogane della Cina effettua il monitoraggio e l'analisi dei rischi sulla sicurezza e sulla qualità dei carboni importati e adotta le misure corrispondenti per le prove e l'ispezione. Lo detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in riferimento ad un rapporto di S&P Global Platts che avrebbe detto che un porto nel sud della Cina, Fangcheng, aveva imposto requisiti di test più severi per il carbone australiano. È obbligo del governo cinese tutelare gli interessi di sicurezza della sua gente", ha affermato Geng. Nel mese di febbraio le autorità doganali dei principali porti cinesi hanno vietato a tempo indefinito le importazioni di carbone dall'Australia, in un clima di crescente tensione diplomatica tra i due paesi. I funzionari doganali del porto di Dalian hanno imposto il bando al carbone australiano già all'inizio di febbraio, e intendono limitare le importazioni di carbone da qualsiasi fonte a un massimo di 12 milioni di tonnellate sino alla fine dell'anno, ha dichiarato ieri un rappresentante di Dalian Port Group. (segue) (Cip)