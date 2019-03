Cina-Australia: ministero Esteri, monitoraggio dogane cinesi per tutela sicurezza carboni importati (2)

- Il blocco si estende ad altri quattro importanti scali portuali cinesi supervisionati da Dalian Port Group: quelli di Bayuquan, Panji, Dandong e Beilinag. Lo scorso anno la Cina ha importato in tutto 280 milioni di tonnellate di carbone, e Dalian ha gestito da solo circa il 7 per cento del volume complessivo, secondo i dati ufficiali del governo cinese; l'Australia ha esportato in Cina 80 milioni di tonnellate di carbone nel 2018, che ne hanno fatto il secondo fornitore di quel paese dopo l'Indonesia. Canberra fornisce alla Cina carbone termico, impiegato per la generazione di energia elettrica, e carbone da coke di alta qualità, impiegato dall'industria siderurgica. (Cip)