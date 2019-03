Roma: Costa, doveroso intitolare sala del ministero al magistrato Santoloci

- Oggi è stata intitolata al magistrato Maurizio Santoloci una sala conferenze del ministero dell’Ambiente, la ex sala Europa. La cerimonia si è tenuta questa mattina, in concomitanza con la festa della legalità, alla presenza del ministro e delle autorità civili, oltre a parenti, amici e collaboratori del magistrato.“Ci sembra doveroso dedicare una sala importante del nostro ministero a un magistrato come Maurizio Santoloci". Lo ha dichiarato durante la cerimonia il ministro dell’Ambiente Sergio Costa "Santoloci ha dedicato tutta la sua vita alla difesa dei beni ambientali e del mondo animale. Onorarlo con il ricordo perenne, e soprattutto con la nostra azione di governo, è fondamentale affinché il suo impegno nel campo del diritto ambientale sia d’esempio per chi quotidianamente si occupa di ambiente”. Maurizio Santoloci ha partecipato a numerosiprogetti nel campo giuridico per la difesa dell’ambiente, come per la realizzazione del primo laboratorio mobile di prelievi e analisi per inquinamento idrico e da rifiuti attivato per il Corpo forestale dello Stato. (Ren)