Golf: domani al via i Campionati internazionali d’Italia maschili e femminili

- Da domani e fino a sabato, sui percorsi dell’Acaya G&cc e del Circolo golf Is Molas si svolgeranno i Campionati internazionali d’Italia maschili e femminili con la partecipazione di 257 concorrenti. Nel torneo maschile, all’Acaya G&cc di Vernole (Le), saranno in gara Andrea Romano, che difende il titolo, Pietro Bovari, Filippo Celli, Matteo Cristoni, Riccardo Leo, Gregorio De Leo, Lucas Nicolas Fallotico, Riccardo Bregoli, Jacopo Albertoni e Kevin Latchayya insieme a numerosi altri azzurri. Tra i ragazzi provenienti dal resto d’Europa gli inglesi Charlie Thornton, Laurie Owen e Duncan Hodgson, l’olandese Kiet Van Der Weele, lo svizzero Leonardo Bono, il francese Mathieu Montagne e il tedesco Richard Schumann. Tra i 132 giocatori al via anche Mirko Vucinic ex calciatore di Roma, Juventus e Lecce, tesserato per il circolo ospitante. Nel campionato femminile, che si svolgerà sul percorso del Circolo golf Is Molas a Pula (Ca), saranno presenti le azzurre Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri, Anna Zanusso, Virginia Bossi, Benedetta Moresco e Maria Vittoria Corbi, per citarne alcune, in un field di alta qualità che comprende, tra le straniere, l’austriaca Emma Spitz, le inglesi Isobel Wardle e Annabell Fuller e le francesi Pauline Roussin Bouchard e Candice Mahe, vincitrice del recente Spanish international ladies amateur. In campo 125 giocatrici. Entrambi i tornei si disputeranno sulla distanza di 72 buche con taglio dopo 54 che lascerà in gara primi 60 classificati e i pari merito al 60° posto. (Ren)