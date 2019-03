Roma-Firenze: traffico ferroviario rallentato per problema tecnico a Settebagni

- "Dalle 12.50 la circolazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze è rallentata, in direzione Roma, per un inconveniente tecnico nei pressi di Settebagni. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 30 minuti. Sul posto i tecnici di RFI". Lo comunica sul canale infomobilità Rete Ferroviaria Italiana. (Rer)