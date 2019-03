Miur: il ministro Bussetti a Genova per la presentazione dell’evento itinerante "Futura"

- Ripartirà da Genova, dal 4 a l 6 aprile, il nuovo tour di "Futura", l'evento itinerante organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per raccontare sui territori la scuola digitale. Oltre 8.000 persone saranno coinvolte in incontri, dibattiti, gare di idee per contribuire al percorso di innovazione in atto negli istituti scolastici italiani. I dettagli di questa prima tappa sono stati presentati questa mattina, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, dal Ministro Marco Bussetti, dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dall'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione Ilaria Cavo, dal sindaco di Genova Marco Bucci. Presente all'incontro anche il presidente della Camera di commercio Luigi Attanasio. Saranno 6.400 i metri quadrati dedicati all'iniziativa. Circa 113 i workshop di formazione e aggiornamento con esperti italiani e internazionali destinati a 3.500 docenti, a dirigenti scolastici e al personale amministrativo. Oltre 110, invece, i laboratori per circa 4.000 studenti della Scuola dell'infanzia e del Primo ciclo. Mentre saranno 800 i ragazzi del Secondo ciclo coinvolti nelle gare e nelle competizioni dedicate all'innovazione. (segue) (Ren)