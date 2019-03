Miur: il ministro Bussetti a Genova per la presentazione dell’evento itinerante "Futura" (2)

- In occasione di "Futura", verranno approfondite le connessioni tra il digitale e discipline e temi molto diversi tra loro, come sport, arte, musica, cibo. Nell'area "Sport arena", per esempio, si disputerà la "Soccer & data cup", la prima competizione calcistica e digitale della scuola italiana. I giovani partecipanti alla tre giorni avranno anche la possibilità di suonare attraverso tavoli interattivi, di cimentarsi nella street art digitale, disegnando su un muro di sensori. O, ancora, potranno sfidarsi in cucina con cibi realizzati attraverso stampanti 3d. "Futura – ha dichiarato il ministro Marco Bussetti – è una manifestazione che dimostra concretamente come il sistema di istruzione e formazione italiano possa essere e sia già incubatore di progresso e sviluppo. Ripartiamo da Genova per un motivo ben preciso: questa città si è distinta nei mesi scorsi per tenacia e determinazione”. “Dopo il tragico crollo del Ponte Morandi è andata avanti con grande coraggio, per ricominciare – ha aggiunto il ministro -. Anche attraverso la scuola. Il viaggio della scuola digitale continuerà nei prossimi mesi in giro per l'Italia. È importante essere nei territori per entrare in contatto con le buone pratiche in atto, per stimolare e supportare il cambiamento. E soprattutto per lavorare in sinergia con le altre istituzioni, impegnandoci insieme per i ragazzi che sono il futuro del Paese". Il viaggio di "Futura" proseguirà nei prossimi mesi. Dopo Genova sarà la volta di Trieste. Seguiranno Ravenna, Marsala, Brescia, Sulmona, Assisi, Latina, Lucca, Matera. (Ren)