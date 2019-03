Rifiuti: Palumbo (Pd), con Raggi zero assoluto, dopo 10 anni differenziata in calo a Roma

- "Credo che il ministro Sergio Costa abbia preso un abbaglio sulla differenziata a Roma. Lo zero assoluto non è sul passato ma sull'attualità della giunta Raggi. Fino al 2016 la raccolta differenziata era al 43 per cento, dopo 3 anni è al 43,9 per cento. Dopo 10 anni tende a diminuire". Lo scrive, in un tweet, il consigliere capitolino Pd Marco Palumbo. (Com)