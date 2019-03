Milano: cerca di rubare escavatore da cantiere, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romeno di 37 anni è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 22.30 di lunedì sera gli agenti delle Volanti sono intervenuti in piazza Leonardo Da Vinci, zona Città Studi, perché un uomo stava cercando di mettere in moto e di rubare un escavatore custodito in un cantiere. Alla vista dei poliziotti l'uomo per guadagnarsi la fuga ha gettato contro di loro delle macerie trovate nell'area dei lavori. Gli agenti sono riusciti però a raggiungerlo e a immobilizzarlo. (Rem)