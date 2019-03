Immigrazione: Morrone (Lega) su 'Mare Jonio', operazione tutt'altro che umanitaria, è ricatto a Stato

- Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, della Lega afferma in una nota: "Credo che sia più che sospetta la voluta coincidenza dell'arrivo di fronte a Lampedusa della nave dei 'centri sociali' Mare Jonio, facente parte del progetto Mediterranea, con il procedimento in Senato sulla Diciotti. E penso di non essere lontano dalla verità a supporre che questa operazione rappresenti un vero e proprio ricatto politico allo Stato, organizzato sulla pelle di migranti sfruttati strumentalmente per obiettivi tutt'altro che umanitari". Il sottosegretario poi continua: "Ha ragione il ministro Matteo Salvini. Se lo Stato cede oggi, potrebbe mettersi in moto un processo per cui chiunque si riterrebbe libero di condizionarne le politiche con mezzi illegali". (segue) (Com)