Immigrazione: Morrone (Lega) su 'Mare Jonio', operazione tutt'altro che umanitaria, è ricatto a Stato (2)

- Per Jacopo Morrone si tratta di "un pericolo che il paese non può correre, soprattutto in questo caso che andrebbe addirittura a favorire il business criminale dei mercanti di schiavi. La presenza, poi, di un soggetto come Luca Casarini sulla nave, come capo missione, mette tutta la vicenda su un piano ancora più scivoloso. Non si può infatti - aggiunge Morrone - sorvolare sui trascorsi di questo soggetto e sulle sue attività come antagonista, rappresentante dei 'disobbedienti', dei no global e dei centri sociali, condannato più volte per diversi reati. Si svela così quale sia il vero obiettivo del progetto Mediterranea e dei suoi sostenitori, fra cui, ricordo, a Ravenna un Comitato, di cui fa parte anche il sindaco Michele De Pascale, che ha raccolto fondi per finanziare operazioni come quella di Casarini. Altro che 'accoglienza, tolleranza e integrazione' come ha pubblicizzato il Comitato, qui si tratta di tutt'altra operazione e chi ne è complice dovrà assumersene le responsabilità". (Com)