Sanità: Gallera, terminato primo giro consultazioni per revisione confini Asst Monza Brianza

- L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha coordinato due momenti di lavoro della cabina di regia istituita su indicazione del Consiglio regionale per valutare la revisione dei confini delle ASST della Provincia di Monza e Brianza. Il primo incontro - fa sapere una nota di Regione Lombardia - ha coinvolto le organizzazioni sindacali dei medici del territorio i cui rappresentanti hanno espresso le rispettive valutazioni sull'attuale collocazione dei servizi per i cittadini e sull'organizzazione del lavoro dei medici. La cabina di regia, alla presenza di consiglieri regionali e amministratori locali, ha successivamente incontrato la direzione strategica dell'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) di Monza e Brianza i cui esponenti, coordinati dal direttore generale Silvano Casazza, hanno illustrato la distribuzione dell'offerta socio sanitaria del territorio. "Questo prima tornata di consultazioni - ha spiegato l'assessore Giulio Gallera - ha consentito di puntualizzare la conoscenza delle dinamiche e delle peculiarità di quest'area particolarmente variegata della nostra Regione. Faremo le valutazioni opportune e, se necessario, andremo ad approfondire ulteriormente i temi più delicati e significativi che sono stati evidenziati in questi mesi". Il mandato del Consiglio regionale prevede di arrivare ad una valutazione definitiva entro il prossimo mese di luglio. (com)